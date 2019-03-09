شكرا لقرائتكم 100 وظيفة للرجال بعدة مجالات في مدينة الملك فيصل العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية توفـر وظائف عدد (100) وظيفة رجالية للسعوديين، للعمل بمقر الإدارة وفروعها، بنظام التعاقد على بند التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سباك (عدد الوظائف 7):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (التمديدات الصحية).

2- لحام (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (لحام).

3- حداد مسلح (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (حداد مسلح).

4- حلاق (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (حلاقة).

5- خياط (عدد الوظائف 2):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (خياطة).

6- بناء (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (بناء).

7- دهان (عدد الوظائف 7):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (دهان).

8- مليس (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (لياسة).

9- مبلط (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (بلاط).

10- طاهي (عدد الوظائف 4):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص (خدمة إنتاج طعام).

11- مركب زجاج وألمنيوم (عدد الوظائف 4):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (زجاج وألمنيوم).

12- مصلح إطارات (عدد الوظائف 2):

– الثانوية العامة.

– خبرة سنة في نفس المجال.

13- فني تزييت (وظيفة واحدة):

– الثانوية العامة.

– خبرة سنة في نفس المجال.

14- مشغل معدات ثقيلة (قريدر-بلدوزر-فرادة) (عدد الوظائف 5):

– الثانوية العامة.

– رخصة نقل عمومي.

– خبرة سنة في نفس المجال.

15- منجد (عدد الوظائف 2):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (تنجيد).

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16- فني اتصالات (عدد الوظائف 2):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص (تقنية اتصالات).

17- كهربائي عام (عدد الوظائف 7):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (كهرباء).

18- فني ألياف بصرية (عدد الوظائف 2):

– برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة.

19- ميكانيكي عربات ديزل (عدد الوظائف 2):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (عربات ديزل).

– يفضّل إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

20- نجار موبيليا (عدد الوظائف 4):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (نجارة).

21- مركب عزل (عدد الوظائف 3):

– الثانوية العامة.

– دورة تأهيلية لمدة عام في مجال التخصص.

22- سباك صرف صحي (عدد الوظائف 5):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (التمديدات الصحية).

23- كهربائي سيارات (عدد الوظائف 2):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص (تقنية كهرباء سيارات).

– يفضّل إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

24- طبيب بيطري (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس في الطب البيطري.

– يفضّل إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

25- فني مصاعد (عدد الوظائف 2):

– المعهد الثانوي الصناعي تخصص (الدوائر الكهربائية).

26- كهربائي مضخات (عدد الوظائف 2):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص (التحكم في الطاقة الكهربائية).

27- مبرمج (عدد الوظائف 2):

– بكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي – علوم حاسب هندسة برمجيات).

– خبرة لا تقل عن سنتين في البرمجة على بيئة ASP.NET بلغة برمجة VB أو C#.

– العمل على قواعد البيانات SQL.

– أو خبرة لا تقل عن سنتين في البرمجة بلغة PHP والعمل على قواعد البيانات MySQL.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

28- مهندس حاسب آلي (عدد الوظائف 2):

– بكالوريوس في هندسة حاسب آلي تخصص شبكات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

الشروط العامة:

1- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

2- إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات للوظائف المطلوب لها خبرة بالجدول الموضح أعلاه.

3- يمنح المرشح على إحدى الوظائف المعلنة راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع.

4- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (30) عاماً.

5- من يتم قبوله قبولاً مبدئياً سوف تصله رسالة على رقم الجوال المسجل بالموقع ولن يتم استقبال أي ملف ورقي, وينحصر التقديم في الفترة المنوه عنها ومن خلال الموقع الإلكتروني.

6- سوف يتم استبعاد أي متقدم تقدم على أكثر من وظيفة أو من تقدم على وظيفة لا تتطابق مع مؤهلاته.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1440/07/02هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).