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وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مشرف مناوب عمليات الاستقبال.
. مسؤول السلامة.
. وكيل مكاتب الاستقبال.
. مشغل لوحة مراقبة الأمن.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).
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