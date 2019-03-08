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وظيفة قيادية شاغرة في هيئة الصادرات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير عمليات تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2019م.
وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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