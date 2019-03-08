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وظائف قيادية شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من أبها، والدمام.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير فرع (للنساء/ أبها): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد).
. مدير العلاقات الخاصة (للرجال/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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