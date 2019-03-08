- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى طيران أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى طيران أديل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير الإدارة العامة (للسعوديين والسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
. مهندس صيانة (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أبريل 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى طيران أديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.