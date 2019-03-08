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2019-03-07 وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الوداد في 6 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن توفر وظائف نسائية شاغرة، على مسمى “حاضنات” للأطفال دون السنتين المتواجدين بدور الإيواء المؤقتة في فروع الجمعية في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان”. وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. – الإقامة في الدار لمدة خمسة أيام. – القدرة على الرعاية الشاملة للأطفال. Advertisements وبينت الجمعية أن مميزات الوظائف هي: . سكن مؤهل خاضع للحراسة والمراقبة. . رواتب مجزية تصل إلى 5600 ريال. . توفير الإعاشة خلال فترة الإقامة. . إجازة يومين في الأسبوع تحدد من قبل الجمعية. وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عبر التواصل مع الجمعية على الرقم: (0126061575)- تحويلة: (1006 – 1007 – 1018) .









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