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وظائف تدريبية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

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2019-03-07

وظائف تدريبية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على الوظائف التدريبية الشاغرة للخريجين السعوديين، ضمن برنامج التدريب التعاوني؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

. خريجي القانون.

. خريجي علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

. خريجي المالية.

. خريجي المحاسبة.

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. خريجي إدارة الأعمال/ إدارة المشاريع.

. خريجي الموارد البشرية.

. خريجي نظم المعلومات الإدارية.

. خريجي الهندسة الصناعية.

. خريجي التسويق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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