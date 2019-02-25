شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في جامعة المجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة المجمعة توفر وظائف معيدين شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف متاحة في الكليات التالية:

للرجال:

كلية التربية بالزلفي .

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير.

كلية التربية بالمجمعة.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح.

كلية الطب بالمجمعة.

كلية الهندسة بالمجمعة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة.

كلية طب الأسنان بالزلفي.

كلية العلوم بالزلفي.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط.

كلية علوم الحاسب والمعلومات.

للنساء:

كلية التربية بالزلفي.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة سدير.

كلية التربية بالمجمعة.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح.

كلية الطب بالمجمعة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمجمعة.

كلية طب الأسنان بالزلفي.

كلية العلوم بالزلفي.

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط.

كلية إدارة الأعمال.

كلية علوم الحاسب والمعلومات.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس / الماجستير انتظاماً من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

يشترط للمتقدم على قسم الدراسات الإسلامية أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص الشريعة أو دراسات إسلامية فقط وأن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 29 سنة لحملة البكالوريوس، و 34 سنة لحملة الماجستير.

ألا يقل التقدير عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس / الماجستير وللحاصلين على درجة الماجستير يجب أن يكون تخصص الماجستير امتداداً لتخصص البكالوريوس.

يجب الحصول على درجة 75% كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعيين و للمتقدمين على (كليات الطب، وطب الأسنان) يجب اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وما يضعه مجلس الكلية من شروط ومعايير.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: (هنا الرابط).



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