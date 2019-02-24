شكرا لقرائتكم 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء في وزارة البيئة .. رابط التقديم هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء، مشمولة بسلم رواتب الموظّفين العام بالتعاقد. ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين بالتقدّم إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط: هنا

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