شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

. أخصائي إدارة المناقصات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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