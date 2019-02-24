شكرا لقرائتكم 6 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار تنمية المواهب (الظهران).

. طبيب أسنان عام (الأحساء).

. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

. أخصائي علاج الأسنان الموسعة (الأحساء).

. أخصائي علاج الأسنان العملي (الأحساء).

. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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