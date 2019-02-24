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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة ديافرم بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم ”Diaverum”- المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف الاستقبال”؛ وذلك للعمل بفروع المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة شهادات الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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