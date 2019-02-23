شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة معادن بالرياض ورأس الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الخير.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني مختبر.

. مهندس الثاني- تخطيط الإنتاج.

. مشرف مناوب إدارة عمليات الغاز.

. مدير- الصيانة.

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. فني صيانة كهربائية.

. محلل أول مالي.

. مدير- العمليات والمورد.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)



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