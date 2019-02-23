وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي بالظهران

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي الأمراض الجلدية. . أخصائي الأمراض العصبية. Advertisements . أخصائي التخدير. . أخصائي جراحة التجميل. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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