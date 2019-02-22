شكرا لقرائتكم 9 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . منسق إداري أول (للسعوديين). . كاتب جناح (للسعوديين). . مساعد أول سجلات طبية (للسعوديين). . ممثل ثاني- خدمات دعم الأشعة (للسعوديين). . أخصائي سجلات طبية. . استشاري مساعد- علاج الأورام الإشعاعي. . كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي- قسم الأطفال. . اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية. . ممرض أول. وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2019م. وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

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