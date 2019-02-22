شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول القنوات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. موظف دعم الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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