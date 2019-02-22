7 وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي أمراض الدم (الظهران). . أخصائي أمراض النساء والولادة (الظهران). . طبيب عام أمراض النساء والولادة (الأحساء). . أخصائي الرعاية التلطيفية (الظهران). . مدرب تمريض سريري- الطوارئ (الظهران). . فني أول للقلب والأوعية الدموية- مختبر القسطرة القلبية (الظهران). . مساعد أخصائي التغذية السريرية (الأحساء). وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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