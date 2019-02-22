شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة ساماكو للسيارات في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”..

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين متجر ومخزون (الخبر).

– أمين متجر ومخزون (الرياض).

– أمين متجر ومخزون (جدة).

– بائع قطع غيار (الخبر).

– بائع قطع غيار (الرياض).

– بائع قطع غيار (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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