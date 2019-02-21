شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في جمعية رفاق الخيرية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الجميعة الخيرية لرعاية الأيتام بحائل “رفاق”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي علاقات عامة.

– محاسب.

– أخصائي تقني.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.

. ألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة، ولا يزيد عن (45) سنة.

. أن يكون لديه الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم عليها.

. أن يكون متفرغاً للعمل بالجمعية.

. أن يكون من سكان مدينة حائل.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمعية أن التقديم متاح عبر موقع الجميعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م؛ والتقدديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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