وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة المراعي في 3 مدن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين من الجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، وبريدة”. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مدير تدريب الأقسام- الدواجن (للسعوديين/ الرياض). . مدير العلامة التجارية- الدواجن (للسعوديين/ الرياض). . ممثل المبيعات الطبية (للرجال/ بريدة). . ممثل المبيعات الطبية (للنساء/ مكة المكرمة). . ممثل المبيعات الطبية (للنساء/ الرياض). . ممثل المبيعات الطبية (للرجال/ الرياض). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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