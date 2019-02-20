شكرا لقرائتكم 4 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي فعالية التنمية.

. مدير محفظة الاستثمار.

. أخصائي إدارة الثروة الحيوانية والسمكية.

. أخصائي أول التعلم والتطوير.

وأوضح البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 19 مارس 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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