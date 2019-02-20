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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية.. هنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.
. أخصائي ثالث- الشبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
. أخصائي ثاني- التطوير والصيانة والشبكات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.
وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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