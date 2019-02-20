شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة النهدي الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، وأبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل نظم (للجنسين/ جدة): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي دعم تقنية المعلومات (للسعوديين/ أبها): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



مختارات القبض على مسن شهير تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات



دهس شبه يومي في سحيلي الطائف على طريق الملك خالد والحل سهل! مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.