شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء في طيران أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مشروع أنظمة تقنية المعلومات.

. مدير مشروع شبكات تقنية المعلومات والبنية التحتية الأمنية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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