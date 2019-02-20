شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف إرساليات: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، أو شهادة الثانوية العامة.

. فني سجلات طبية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السجلات الطبية، أو إدارة المستشفيات).

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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