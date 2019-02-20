شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي بالرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

. المدير التنفيذي لإدارة حسابات خدمات الأعمال (الرياض).

. مدير الحكومة والمبيعات (الرياض).

. أخصائي ما قبل البيع (الرياض).

. أخصائي تقارير رعاية العملاء (جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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