شكرا لقرائتكم 10 وظائف إدارية شاغرة في ديوان المراقبة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن ديوان المراقبة العامة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “موظف حاسب آلي”، على المرتبة الخامسة؛ وذلك للعمل في المركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض.

وأبرز الديوان أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومكملاً للسن النظامية لشغل الوظيفة العامة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

– أن يحمل شهادة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي المعترف بها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضح الديوان أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1440/6/17هـ ويستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 1440/6/18هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)



مختارات هل تنهي دبلوماسية الأمير محمد بن سلمان صراع الـ 70 عاماً؟



القبض على مسن شهير تحرش بممرضة سعودية في أحد المستشفيات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.