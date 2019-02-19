15 وظيفة صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير قسم- مختبر الفسيولوجيا العصبي (الرياض). . استشاري مساعد جراحة القلب (الرياض). . استشاري مساعد- عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض). . استشاري قلب مشارك (الرياض). . مساعد محرر (الرياض). . مساعد رعاية مرضى (الرياض). . كبير التقنيين الطبيين (الرياض). . كبير محللي شؤون الموظفين (الرياض). Advertisements . أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (جدة). . ممرض أول (جدة). . طبيب متخصص- وحدة طب الأطفال العام (جدة). . طبيب متخصص- وحدة الطب الباطني (جدة). . محلل مكتب الخدمات (جدة). . أخصائي اجتماعي (جدة). . أخصائي طب طوارئ (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2019م. وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

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