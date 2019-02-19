شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة تبوك الدوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو المجالات ذات الصلة.

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. مدير التخطيط (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، الهندسة الكيميائية، الكيمياء التطبيقية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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