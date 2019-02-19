وظائف شاغرة على بند الأجور في وزارة الدفاع

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور فئة ( أ ) وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.
وأوضحت وزارة الدفاع أن على المتقدم أن يكون حاصلاَ على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل بمستوى مبتدئ وأن يكون حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
بالإضافة إلى امتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات وتدعو الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف.
وأشارت الوزارة إلى أن من تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال البريد الالكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية للقوات المسلحة: [email protected]
على أن يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (1440/06/14 هـ) ولمدة ثلاثة أيام.
الوظائف:
1- عامل طباخ (الفئة أ) (وظيفة واحدة).
2- عامل طاهي (الفئة أ) (وظيفة واحدة).
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