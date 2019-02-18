شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة التعاونية للتأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تخطيط وتطوير الأداء (للجنسين).

. مدير الشبكات والترميز الطبي (للجنسين).

. تنفيذي مطالبات (للجنسين).

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. سكرتير تنفيذي (للجنسين).

. مسؤول قانوني (للرجال).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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