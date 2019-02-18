وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة المراعي في 4 مدن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين من الجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في المدن التالية: “مكة المكرمة، وبريدة، والخرج”. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . ممثل مبيعات طبية (للنساء/ مكة المكرمة). . ممثل مبيعات طبية (للرجال/ بريدة). Advertisements . مشرف أول الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض). . أخصائي/ فني مختبرات- زراعة (للسعوديين/ الخرج). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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