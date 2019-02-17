شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل ذكاء الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، وتقنية الحاسوب، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسوب، أو تحليلات الأعمال).

. أخصائي سلامة: شهادة الدبلوم التقني في تخصصات: (إدارة السلامة، مراقبة الحركة الجوية)، ويفضل درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأنظمة، أو الكمبيوتر).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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