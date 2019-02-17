شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وخميس مشيط”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف خدمة العملاء (للسعوديين/ خميس مشيط).

. مصمم (الدمام).

. مصمم داخلي (خميس مشيط).

. استشاري المبيعات (الرياض).

. مشرف فني (جدة).

. استشاري المبيعات (للسعوديين/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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