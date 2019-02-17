وظائف شاغرة في شركة المراعي بالرياض والخرج

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة المراعي لتصنيع منتجات الألبان والأغذية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الخرج. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . سائق نقل ثقيل- النقل والخدمات اللوجيستية (الخرج): شهادة الثانوية العامة. . رئيس قسم استمرارية الأعمال (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في المجالات ذات الصلة. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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