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شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت جامعة نجران، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على “وظيفة معيد”، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.
وأشارت جامعة نجران إلى أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا الرابط)، يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ.
وأضافت الجامعة أن التعيين سيكون داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
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