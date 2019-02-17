شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت جامعة نجران، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على “وظيفة معيد”، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

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وأشارت جامعة نجران إلى أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا الرابط)، يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ.

وأضافت الجامعة أن التعيين سيكون داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.



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