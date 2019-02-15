شكرا لقرائتكم 16 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والخبر”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي دعم فني. . مهندس التطبيقات التجارية. . مستشار تطبيقات. . مدير مبيعات أول. . مستشار الموقع- الأداء. . مدير أول مصنع. . مهندس برمجيات. . مهندس مراقبة الجودة. . مهندس تصنيع- اللحام. . مدير المشروع الفني. . مهندس خدمات ميداني. . مدير استشارات التحليلات. . مدير مشاركة نجاح العميل. . مدير مشروع. . مدير أول المصادر. . مدير الشؤون المالية- عمليات التصنيع. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م. ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)

مختارات حساب متابعات الخليج 365 يوضح حقيقة زيادة الدعم المخصص للمستفيد لألف ريال



سند محمد بن سلمان يتيح الفرصة لمن أخفق في اختبار الوعي المالي مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر 16 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 5 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.