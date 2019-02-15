8 وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل معدات. . مراقب عمال الأعمال الكهربائية. . عامل. . مساعد فني صيانة. . مساعد أمين مستودع. . مشغل مركز الاتصال. . مسؤول موارد بشرية (عدد وظيفتين). وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).

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