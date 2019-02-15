شكرا لقرائتكم وظائف صحية شاغرة لدى شركة دانون في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE”- المتخصصة بمجال الأغذية ومنتجات الألبان الطازجة والمياه والتغذية الطبية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، التغذية، الرعاية الصحية، أو الصيدلة)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تغذية صحية- ممثل طبي (مكة المكرمة).

. أخصائي تغذية صحية- ممثل طبي (الرياض).

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. أخصائي تغذية صحية- ممثل طبي (القصيم).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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