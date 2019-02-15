9 وظائف شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 4 مدن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية والتعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل ميكانيكي- التايفون (الطائف). . مشغل الكترونيات الطيران- التايفون (الطائف). . فني دعم- التايفون (الطائف). . مدير المخزون والتخطيط (الرياض). . مقيم معلمي اللغة الإنجليزية (الظهران). Advertisements . مدير تدريب الهندسة البحرية (الظهران). . رئيس العمليات التدريبية (الظهران). . مدير تدريب العمليات البحرية والموانئ (الظهران). . مهندس بحري (الجبيل). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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