شكرا لقرائتكم 15 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في جامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (15) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين الحكوميين من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 1440/06/10هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1440/06/15هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل عن مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).



مختارات شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم



طريقة الاستفادة من حساب متابعات الخليج 365 رغم إيقاف الخدمات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.