شكرا لقرائتكم وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة دناتا في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دناتا الإماراتية للسفر والسياحة، التابعة لشركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، على مسمى “تنفيذي خدمة العملاء”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة “دناتا السعودية” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الشهادة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة، والأولوية للسعوديين.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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