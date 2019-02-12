29 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس أجهزة طبية أول (الرياض). . استشاري تخدير (عدد 3 وظائف/ الرياض). . مصمم التعليم (الرياض). . أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف/ الرياض). . محلل تحليلات البيانات (الرياض). . مساعد ثاني طب أسنان (الرياض). . ميكانيكي عام ثانٍ (الرياض). . فني مختبر (الرياض). . كاتب جناح (الرياض). . خباز (الرياض). . استشاري قلب (عدد وظيفتين/ الرياض). . استشاري جراحة قلب (الرياض). Advertisements . استشاري مساعد- الرعاية المركزة (الرياض). . كهربائي ثانٍ (الرياض). . مشطب داخلي أول (الرياض). . مشطب داخلي ثانٍ (الرياض). . اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض). . أخصائي علاج تنفسي (الرياض). . اختصاصي أول- التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض). . عامل صفائح معدنية ثانٍ (الرياض). . ممرض أول (الرياض). . أخصائي اجتماعي مساعد (جدة). . مدقق رقابة مالية (جدة). . استشاري مشارك- جراحة الثدي والغدد الصماء (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2019م. وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

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