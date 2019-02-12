شكرا لقرائتكم وظائف نسائية شاغرة في جميع فروع مراكز عبور للرعاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع المجموعة بمدينة الرياض، وجميع فروعها بمدن ومحافظات المملكة.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائيات علاج طبيعي وعلاج وظيفي (الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (العلاج طبيعي، والعلاج الوظيفي).

. أخصائيات إعاقة سمعية أو اضطرابات تواصل- تخاطب وتوحد (جميع الفروع): درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، وشهادة الدبلوم في تخصص التخاطب.

Advertisements

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف أخصائيات علاج طبيعي وعلاج وظيفي، الضغط (هنا)

للتقديم على وظائف أخصائيات تخاطب وتوحد، الضغط (هنا)



مختارات فيديو.. منى فاروق تكشف تفاصيل الفيديو المثير مع شيما الحاج والمخرج الشهير!



فيديو .. شيما الحاج : تطلقت بعد الفيديو الفاضح مع منى فاروق والمخرج وحاول العودة لي ورفضت! مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.