شكرا لقرائتكم 4 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار قانوني.

. أخصائي التمويل الإسلامي.

. أخصائي عمليات الخزينة.

. أخصائي أول التمويل الإسلامي.

وأوضح البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 11 مارس 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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