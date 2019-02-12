شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف الموازنة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

. أخصائي مهني الحوكمة والدراسات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة البيانات، إدارة المعلومات).

. مشرف التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الهندسة، علوم الحاسب الآلي).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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