مؤسسة النقد العربي السعودي توفر وظيفة شاغرة بالرياض

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير مشروع)، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة المشاريع أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مدير مشروع. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الثلاثاء 2019/02/12م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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