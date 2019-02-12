شكرا لقرائتكم بالأسماء.. القوات البرية تدعو 26 من المتقدمين على وظائفها للمراجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية أسماء (26) من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على وظائفها المعلنة في 1440/04/22هـ على موقع القيادة، لمراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية للفترة من يوم (الأحد) الموافق 1440/06/12هـ إلى يوم (الثلاثاء) الموافق 1440/06/14هـ، وذلك لمطابقة ما تم تسجيله على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

– وتؤكد القوات البرية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف يعلن عنها على موقع القوات البرية وتطلب القوات البرية من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فرع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة.

الوثائق:

1- الهوية الوطنية.

2- أصل وثيقة التخرج موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق (معادلة) من وزارة التعليم.

– وأوضحت القوات البرية أن من لم (يحضر/تحضر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة فلن يتم النظر في المستندات التي تُقدَّم بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة يعتبر ذلك عدولاً (منه/منها) عن الرغبة في التوظيف.

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