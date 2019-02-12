وظائف شاغرة بشركة نما للشحن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة نما للشحن عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (موظف استقبال Receptionist) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. مكان العمل: – شركة نما للشحن بمحافظة جدة. المسمى الوظيفي: – موظف استقبال (Receptionist). الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/12م وينتهي بتاريخ 2019/04/13م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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