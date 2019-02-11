شكرا لقرائتكم 24 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مجموعة إيلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كابتن (عدد 4 وظائف للرجال/ مكة المكرمة).

. طاهي (عدد 8 وظائف للرجال/ مكة المكرمة).

. منظف أواني (عدد 9 وظائف للرجال/ مكة المكرمة).

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. ممثل خدمات الضيوف‎ (عدد وظيفتين للسعوديين والسعوديات/ جدة).

. وكيل مركز خدمة الضيوف (للسعوديات/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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